Tolle Neuigkeiten für die Fans von Vanessa Prinz! Im vergangenen Jahr versuchte die hübsche Blondine ihr Glück bei Der Bachelor – doch in Rosenkavalier Andrej Mangold (33) fand sie damals nicht den Richtigen. Anschließend baute sich die Accessoire-Designerin als Influencerin für Fashion und Lifestyle eine Community im Netz auf, der sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben gibt. Nun bekommen ihre Anhänger sie sogar noch mehr zu Gesicht – und zwar im TV: Vanessa ist bei Köln 50667 eingestiegen!

Seit ein paar Tagen ist das ehemalige Bachelor-Girl jetzt als die süße Zoe in der Vorabend-Soap zu sehen. Wie kam es dazu? Tatsächlich ist Vanessa schon vor anderthalb Jahren von der "Köln 50667"-Produktionsfirma Filmpool zu einem Casting eingeladen worden – damals jedoch für eine andere Rolle, aus der nichts geworden ist. "Obwohl ich die Rolle nicht bekam, hatte das Casting den Vorteil, dass ich in der Kartei gespeichert wurde und als sie nun eine Darstellerin suchten, die die Rolle Zoe spielt, meldeten sie sich erneut bei mir und ich hätte mir keine passendere Rolle für mich ausmalen können", schilderte Vanessa gegenüber Promiflash.

Danach sei alles ziemlich schnell gegangen: "Nachdem ich beim Casting war, durfte ich schon ein paar Tage später vor der Kamera stehen", berichtete Vanessa weiter. Und wie läuft die Schauspielerei bisher so für sie als Anfängerin? "Was mir beim Spielen besonders gefällt, ist, dass man sich zwar nach einem Skript richtet, dennoch aber frei in der Umsetzung ist", schwärmte die Zoe-Darstellerin. "Das erleichtert es einem, Situationen darzustellen, wenn man seine eigenen Worte wählen darf."

Und als wäre all das noch nicht perfekt genug, war Vanessa obendrauf schon immer ein Fan von "Köln 50667"! "Früher habe ich das Format selbst gesuchtet, weil darin Dramen und Alltagssituationen, aber auch Situationen mit Witz gezeigt werden. Man lebt mit verschiedenen Charakteren mit, wenn man beginnt, die jeweiligen Geschichten zu verfolgen", verriet die Beauty weiter.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOWverfügbar.

