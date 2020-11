Heute er würde er das anders machen! Aktuell ist Bastian Castillo (30) bei der schwulen Datingshow Prince Charming auf der Suche nach seinem Herzensmann. Der Onlineshop-Besitzer wünscht sich, die letzte Krawatte von Alexander Schäfer einheimsen zu können. In der Vergangenheit hatte Basti allerdings nicht besonders viel Glück in Sachen Männer: Bei einem Clubbesuch 2013 hatte er ungeschützten Sex mit einem Fremden und infizierte sich mit HIV. Doch bei den Dreharbeiten hat sich der 30-Jährige nicht getraut, offen über die Schockdiagnose zu sprechen. Jetzt wünscht er sich, er hätte das schon früher gemacht.

"Ich bereue es auch wirklich nach wie vor, dass ich die Zeit bei 'Prince Charming' nicht genutzt habe, um darüber zu reden. Ich habe mir viel zu sehr den Kopf zerbrochen", gesteht der Flirtshow-Teilnehmer in dem Podcast "Stadt.Land.Schwul" gegenüber den Hosts Patrick Hess und Florian Kunze-Forrest. Der Bartträger habe immerzu gehofft, dass irgendwann der richtige Moment kommen würde, das Thema anzusprechen – am Ende sei dieser aber wohl nicht da gewesen. "Ich habe an sich kein Problem mit meiner Krankheit und rede auch eigentlich offen darüber", betont er.

Im Gespräch mit Promiflash hatte Basti zuvor schon erklärt, wie schwer ihn die Diagnose damals geschockt hatte. "Aus Naivität war ich immer fest davon überzeugt, dass bei diesem einen Mal, wo ich den ungeschützten Sex hatte, nie etwas passieren würde", gestand er.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

Anzeige

privat "Prince Charming"-Basti mit den Jungs von "Stadt.Land.Schwul"

Anzeige

TVNOW Bastian Castillo, TV-Sternchen

Anzeige

Jörg Jasper TV-Darsteller Bastian Castillo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de