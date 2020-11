Die Reihen des Prince Charming-Casts der zweiten Staffel lichten sich. Woche für Woche schickt der amtierende Krawattenverteiler Alexander Schäfer weitere Kandidaten nach Hause. Sein Ziel ist es, am Ende die große Liebe zu finden. Heute fielen auch die ersten Kamera-Küsse von Alex – er knutschte mit Joachim und Andrea. Am Ende der Episode stand dann wieder eine Entscheidung an: Er schickte zwei Boys nach Hause.

Heute traf es den Berliner Hottie Bastian Castillo (30) und den selbsternannten Kölner It-Boy Benedetto Paterno. Beide bekamen weder ein Einzel- noch ein Gruppen-Date mit dem Krawattenverteiler. "Ich muss dir leider sagen, dass trotz deines kubanischen Temperaments, das du mich hast spüren lassen, es bei uns einfach nicht für mehr reicht. Deshalb muss ich dich leider gehen lassen", erklärte Alexander im Interview nach der Exit-Zeremonie die Entscheidung gegen Bastian.

Ob Alexander wirklich die große Liebe auf Kreta findet, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Sein Vorgänger Nicolas Puschmann (29) dachte, dass er in Lars Tönsfeuerborn (30) den Richtigen gefunden hat. Am Sonntag gab der Schönling aber nach einem Jahr Beziehung überraschend die Trennung bekannt.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

TVNOW Bastian Castillo, TV-Sternchen

TVNOW Alexander und Benedetto bei "Prince Charming"

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn im Oktober 2020 auf Kreta

