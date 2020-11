Ehrliche Worte von Bastian Castillo (30). Der Prince Charming-Kandidat hat erst vor wenigen Wochen öffentlich über eine schlimme Diagnose gesprochen: 2013 hat er sich beim ungeschützten Sex mit einem Fremden mit HIV infiziert. Während er heute ganz offen mit dem Thema umgehen kann, ist ihm das zunächst noch ziemlich schwergefallen. Eine Zeit lang habe sich der Onlineshop-Besitzer sogar für das Virus geschämt.

Im Podcast seines TV-Mitstreiters Florian Kunze-Forrest "Stadt.Land.Schwul" spricht der 30-Jährige darüber, wie sich sein Umgang mit der Krankheit im vergangenen Jahr geändert hat. Er habe gelernt, das Virus als Teil von sich zu akzeptieren. "Davor habe ich mich auch immer krass dafür geschämt. Es ist für mich sehr oft immer unangenehm gewesen, dieses Thema dann anzusprechen", erklärt er in dem Audio-Talk. Besonders die Reaktionen anderer Menschen habe er gefürchtet. Doch damit ist jetzt Schluss! Basti hat einen Rat an sich selbst: "Mach dir nicht mehr solche Gedanken darum. Wenn Leute deswegen keinen Kontakt mit dir haben wollen, dann ist es halt so."

Auch in der TV-Show hielt sich der Bartträger bedeckt, was die Diagnose angeht. Er hat Krawattenverteiler Alexander Schäfer nichts von dem HIV-Virus erzählt. Der Prinz ist im Nachhinein aber vor allem froh darüber, dass Basti doch noch den Entschluss gefasst hat, darüber zu sprechen. "Als ich es nach den Dreharbeiten erfuhr, habe ich Basti sofort meinen Respekt und Dank ausgesprochen, den Mut zu haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen", meinte der Fernsehsingle gegenüber Promiflash.

