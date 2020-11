Süße Neuigkeiten von Emily Ann Roberts! Die US-Amerikanerin wurde im Jahr 2015 durch ihre Teilnahme an der neunten Staffel von The Voice bekannt – wo sie im Team von Musiker Blake Shelton (44) schließlich das Finale erreichte. Bis heute ist die süße Blondine hauptberuflich Musikerin und ist besonders im Genre christlicher Rock erfolgreich. Demnächst soll ihr zweites Album erscheinen. Doch vorher feierte Emily erstmal einen privaten Meilenstein: Die 21-Jährige hat ihren Partner Chris Sasser geheiratet!

Nach ihrer Verlobung im vergangenen Oktober hat das junge Paar sich am Wochenende bei einer malerischen Herbsthochzeit auf einer Farm in Tennessee das Jawort gegeben – im Kreise ihrer Freunde und Familie. "Der Herbst war schon immer unsere liebste Jahreszeit", schwärmte der Bräutigam gegenüber People. "Als wir unser Hochzeitsdatum und -Thema ausgewählt haben, wussten wir, dass wir uns vom Herbst in Tennessee inspirieren lassen wollen."

Die Liebesgeschichte von Emily und Chris ist besonders süß, denn: Die Turteltauben haben sich tatsächlich in der Highschool kennengelernt! Beide waren damals erst 16 Jahre alt – und sind seitdem zusammengeblieben. "Er ist die Liebe meines Lebens. Ich habe so ein Glück!", schwärmte Emily wenige Tage vor ihrer Eheschließung auf Instagram.

Instagram / emilyann_music Emily Ann Roberts mit ihrem Mann Chris

