Steht Marvel-Antiheld Loki in der neuen Serie auf Frauen und auf Männer? Die Comicfigur, dargestellt von Tom Hiddleston (39), wurde durch die Thor-Filme schnell zum absoluten Publikumsliebling. Kein Wunder also, dass die Fans die neue Loki-Serie, die auf dem Streamingdienst Disney+ erscheinen soll, kaum erwarten können. Jetzt gibt es neue Details zu der Produktion über den Halbgott: Loki ist darin angeblich bisexuell.

Das will zumindest das Portal We Got This Covered von einem Insider erfahren haben. Demnach hat Loki in der Serie gleich zwei Romanzen, einmal mit einer Frau und einmal mit einem Mann. Die Fans der Marvel-Comics, auf denen die Serie beruht, dürfte das nicht allzu sehr überraschen. Darin war Lokis Sexualität schon häufiger Thema.

Loki wird in der neuen Serie übrigens von mehreren Schauspielern verkörpert. Die Show zeigt Thors Bruder nämlich in verschiedenen Abschnitten seines Lebens. Bis die Fans die neue Produktion zu Gesicht bekommen, wird es aber noch ein bisschen dauern. Die Veröffentlichung ist erst für 2021 geplant.

Getty Images Tom Hiddleston bei den Olivier Awards 2019

Collection Christophel / ActionPress Tom Hiddleston in "Thor: Ragnarok"

Getty Images Tom Hiddleston, Schauspieler

