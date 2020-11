Dieser Mann wird Kamala Harris (56) in ihrer künftigen Amtszeit den Rücken stärken! Nachdem es tagelang spannend geblieben war, steht seit Samstag fest, dass Joe Biden (77) der neue US-Präsident sein wird. Mit der Entscheidung ist darüber hinaus nun auch klar, dass Kamala als erste Frau in der Geschichte der USA das Amt der Vize-Präsidentin belegen wird. Auf ihren Erfolg ist nicht nur sie selbst, sondern auch ihr Mann sehr stolz – doch wer ist eigentlich der künftige Second Gentleman?

Kamala geht gemeinsam mit dem Rechtsanawalt Douglas Emhoff durchs Leben. Wie San Francisco Chronicles berichtet, sollen sie und der 56-Jährige sich bei einem Blind Date kennengelernt haben, das eine gemeinsame Freundin organisiert habe. 2014 traten sie dann gemeinsam vor den Traualtar. Der gebürtige New Yorker brachte zwei Kinder mit in die Ehe, die er gemeinsam mit seiner ersten Frau Kirstin Emhoff hat. Zu Letzterer habe nicht nur er, sondern auch Kamala ein sehr gutes Verhältnis.

Gleich nach dem Wahlsieg gratulierte Douglas seiner Liebsten mit einem rührenden Post auf Instagram. Er teilte ein Bild, auf dem er Kamala fest in seine Arme schließt, und schrieb dazu liebevolle Worte: "Ich bin so stolz auf dich!"

Getty Images Kamala Harris mit ihrem Mann Douglas Emhoff

Getty Images Kamala Harris und ihr Mann und Douglas Emhoff im August 2019

Instagram / douglasemhoff Douglas Emhoff und Kamala Harris im November 2020

