So bodenständig zeigt sich die neue Vize-Präsidentin der USA! Erst seit wenigen Stunden ist es offiziell: Joe Biden (77) wurde zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und löst damit Donald Trump (74) von seinem Posten ab. Als Vize steht dem Politiker Senatorin Kamala Harris zur Seite – und die gratulierte dem neuen Staatsoberhaupt in einem Social-Media-Clip ganz zwanglos in Sportkleidung.

Auf Twitter teilte die 56-Jährige ein kurzes Video, in dem sie mit Biden telefoniert, kurz nachdem das Wahlergebnis bekannt geworden ist. "Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Joe! Du wirst der nächste Präsident der Vereinigten Staaten!", sagt sie darin freudestrahlend. Der Clip ist offenbar ganz spontan entstanden. Die zukünftige Vize-Präsidentin steht darin in Sportkleidung in der Natur und hält sogar noch ihre Kopfhörer in der Hand. Harris war offenbar gerade joggen, als sie von ihrem und Bidens Wahlsieg erfuhr.

Aber nicht nur die Politikerin ist mehr als zufrieden mit der Wahlentscheidung der US-Amerikaner. Auch viele Promis meldeten sich bereits total erleichtert zu Wort. Stars wie Jason Momoa (41), Ariana Grande (27) und Lady Gaga (34) machten im Netz deutlich, dass sie über Trumps Aus als Präsident überglücklich sind. "Tränen der Freude, des Glücks und der Liebe", schrieb zum Beispiel Alyssa Milano (47) auf Instagram.

Getty Images Joe Biden, US-amerikanischer Politiker

Getty Images Kamala Harris in Wilmington

Getty Images Kamala Harris in Miami, Oktober 2020

