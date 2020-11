Dieser Kommentar kommt im Netz gar nicht gut an! Letzte Woche nahm die Musikwelt Abschied von einem aufstrebenden Talent – Rapper King Von (✝26) wurde bei einer Auseinandersetzung erschossen. Seitdem bringen einige Kollegen und Fans des 26-Jährigen ihre Trauer im Netz zum Ausdruck. Ein Musiker sorgte mit seiner Reaktion jedoch für Entsetzen: Tekashi 6ix9ine (24) machte sich über den gewaltsamen Tod seines Kollegen lustig!

Blogger DJ Akademiks teilte auf seinem Instagram-Account vor Kurzem ein trauriges Video. Der Clip zeigt, wie Rapper Lil Durk während eines Livestreams vom Tod seines Kumpels King Von erfährt. "Betet für King Vons Familie und Freunde" schrieb Akademiks unter seinem Post. In der Kommentarspalte lenkte Ex-Knacki 6ix9ine die Aufmerksamkeit nun aber auf sich: Der "GOOBA"-Interpret postete ein Lach-Emoji unter dem Video. Innerhalb weniger Stunden sammelten sich über 12.000 Antworten auf seinen Kommentar.

Tausende User verurteilten den Skandalrapper darin aufs Schärfste. "Wie respektlos... nur für die Aufmerksamkeit", schrieb ein fassungsloser Insta-Nutzer. "Und du wunderst dich, warum dich keiner mag? Egal ob Beef oder nicht, sei still und behalte es für dich", schrieb ein anderer und spielt damit auf das vermeintlich schwierige Verhältnis zwischen den Rappern an. 6ix9ine fiel in der Vergangenheit schon häufiger wegen Streitigkeiten mit anderen Promis auf.

ActionPress/MediaPunch Tekashi 6ix9ine im Oktober 2018

Instagram / kingvonfrmdao King Von im Juli 2020

P&P / MEGA 6ix9ine im August 2020

