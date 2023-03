Wegen Alkohol: Rapper 6ix9ine wurde aus Stadion geworfen!

Um den Skandal-Rapper 6ix9ine (26) wird es nicht ruhiger. Der Rapper wurde 2017 mit seiner Debütsingle "GUMMO" bekannt. Der Song stieg bis auf Platz zwölf der US Billboard Hot 100 und wurde sogar mit Platin ausgezeichnet. Tekashi69 saß schon wegen etlicher Straftaten im Gefängnis, unter anderem wegen sexueller Belästigung, Raub und illegalen Waffenbesitzes. Nun wurde 6ix9ine aus einem Baseball-Stadion in Miami verwiesen, weil er betrunken starke Unruhe gestiftet hatte!

Tekashi, der mexikanischer Abstammung ist, hatte sich am Freitag das Spiel Mexiko gegen Puerto Rico im Rahmen der World Baseball Classics im Stadion angesehen. In einem Video auf Social Media war der "Trollz"-Rapper zu sehen, wie er aufstand und anderen Fans die Sicht versperrte, während er aufdringlich mit seiner großen Flagge wedelte und am Netz zog. Augenzeugen berichteten Page Six: "Er war betrunken und außer Kontrolle." Schließlich haben die Sicherheitsleute den Störenfried abgeführt, der weiterhin grölend seine Fahne geschwenkt hatte.

Angeblich ereignete sich der Vorfall gegen Ende des Spiels, sodass Tekashi schon seit mehreren Spielrunden ein Ärgernis war. Der Rapper sorgte schon Anfang des Jahres für Schlagzeilen, als er in einem Restaurant kostenlos Tequila-Flaschen in die Münder der Gäste schüttete. Daraufhin habe ihn das Management aufgefordert, das Lokal zu verlassen.

Anzeige

ActionPress/MediaPunch Tekashi69 im Oktober 2018

Anzeige

MEGA Tekashi69, Rapper

Anzeige

Getty Images 6ix9ine im August 2021 in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de