Nicht vor Gericht erschienen: 6ix9ine wurde erneut verhaftet

Er hat wieder Ärger am Hals. Der Rapper 6ix9ine (27) ist schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Erst im vergangenen Jahr war er mal wieder angeklagt worden: Der Musiker hat wohl Geld kassiert, ohne dafür gearbeitet zu haben. Insgesamt 5,5 Millionen Euro seien dem 27-Jährigen von zwei Veranstaltern für Auftritte gezahlt worden, zu denen er letztlich aber niemals erschienen ist. Nun wurde er in Florida wegen Nichterscheinens vor Gericht verhaftet.

Dem Polizeibericht zufolge, den Mirror einsehen konnte, wurde der Rapper am Mittwochabend kurz nach neun Uhr ins Gefängnis gebracht. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, wurde drei Stunden nach seiner Einlieferung allerdings wieder aus der Haft entlassen. 6ix9ine selbst äußerte sich bisher nicht zu seiner Verhaftung.

Erst im März war der Rapper in der Sauna eines LA-Fitnessstudios von mehreren Männern überfallen worden. Laut seinem Anwalt hatte sich der Hip-Hop-Star nach Kräften verteidigt, war aber von seinen Angreifern überwältigt und "zu Brei geschlagen" worden, bevor die Männer vom Tatort geflohen waren. Inzwischen wurden auch drei Verdächtige verhaftet.

Getty Images 6ix9ine, Rapper

