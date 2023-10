Prügelei? Skandalrapper 6ix9ine wurde mal wieder verhaftet

6ix9ine (27) sorgt mal wieder für unangenehme Schlagzeilen! Der Rapper ist inzwischen nicht mehr nur für seine musikalischen Erfolge bekannt. In den vergangenen Jahren war der "Gooba"-Interpret auch immer wieder durch seine Probleme mit der Justiz aufgefallen – denn wegen zahlreicher Delikte war er mehrfach verhaftet worden. Jetzt sitzt der Sänger erneut im Gefängnis: Er soll einen Musikproduzenten verprügelt haben!

Wie TMZ berichtet, wurde der New Yorker am Sonntagabend in einem Hotel in der Dominikanischen Republik verhaftet. Der Grund: 6ix9ine soll gemeinsam mit anderen Männern einen Musikproduzenten verprügelt haben – aus Eifersucht! Denn der Produzent habe Berichten zufolge Zeit mit der Freundin des Rapstars verbracht, woraufhin dieser ausgerastet sei. Die Flucht aus dem Land sei ihm anschließend nicht geglückt, da er zuvor verhaftet worden sei.

Inzwischen sitzt 6ix9ine in der Dominikanischen Republik in Haft. Seine Ankunft dort ist in einem Video auf X zu sehen – während der Künstler eine Skimaske trägt, wird er von kreischenden Fans begrüßt. Einige versuchen sogar, die Polizeistation zu stürmen.

