Erst seit einigen Tagen erfreut sich der Rapper 6ix9ine (24), der auch unter dem Künstlernamen Tekashi69 bekannt ist, seiner zurückgewonnenen Freiheit – und schon hagelt es von allen Seiten Stress! Wegen verschiedener, teils schwerwiegender Straftaten hätte der Bühnenstar eigentlich für 47 Jahre hinter Gittern gesollt. Weil er aber über ehemalige Komplizen und Gang-Mitglieder auspackte, musste 6ix9ine nur zwei Jahre absitzen. Zuletzt kam er wegen der aktuellen Gesundheitskrise sogar einige Monate früher aus dem Knast. Klar, dass das Verhalten des New Yorkers nicht bei allen gut ankommt: Jetzt legte sich Tom Hanks' (63) Sohn Chet (29) im Netz mit ihm an!

In der vergangenen Woche veröffentlichte der 24-Jährige mit "Gooba" einen neuen Song samt Musikvideo – kurz nach dem Release startete er zudem einen Livestream, bei dem zwei Millionen User zuschauten. Die Zahlen sprechen für ihn und seine Kunst behauptete er, während der Sprechgesangskünstler in bewährter HipHop-Manier Uhren und Schmuck in die Kamera hielt. "Lasst euch nicht von ihm auf Social Media in die Irre führen – der Junge hat die Hosen gestrichen voll, aber keine andere Wahl, als zu lachen, denn er weiß, dass er für den Rest seines Lebens für seine Taten verfolgt werden wird", schoss Chet auf Instagram gegen den Ex-Knacki.

Auch sein Reichtum könne Tekashi nicht glücklich machen, war sich der Schauspieler zudem sicher: "Ich wäre lieber pleite und könnte mich frei bewegen, als 100 Milliarden zu haben und mit einem Sicherheitsteam, das mich rund um die Uhr bewacht, unterzutauchen." Der Angesprochene, der bereits sein Versteck wechseln musste, weil ihn ein Fan auf seinem Balkon Fotos schießen sah, reagierte prompt. "Ich wünsche seinem Vater eine schnelle Genesung", spielte 6ix9ine lediglich auf die Erkrankung von Tom Hanks mit ironischem Unterton an.

Instagram / chethanx Chet Hanks im Mai 2020

Getty Images Tekashi69 vor dem Gericht, August 2018

Getty Images Tom Hanks im Februar 2020

