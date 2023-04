Nach Prügel-Attacke auf 6ix9ine: Drei Verdächtige verhaftet

Ihr Handeln hat Konsequenzen! Der Rapper 6ix9ine (26) sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen durch Straftaten wie Körperverletzung oder Betrug. Dieses Mal ist er jedoch nicht der Täter, sondern das Opfer: Er wurde vor wenigen Tagen in einem Fitnessstudio von einer Männergruppe zusammengeschlagen und musste deshalb sogar in ein Krankenhaus. Nun hat die Polizei in Südflorida drei Männer verhaftet, die bei der Prügelattacke auf Daniel Hernandez – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – beteiligt gewesen sein sollen.

Wie WPTV nun berichtete, haben die Beamten mithilfe der Überwachungskameras des Fitnessstudios drei Verdächtige identifizieren und schnappen können. So befinden sich ein 43-Jähriger, ein 23-Jähriger sowie ein 25-Jähriger in einem Gefängnis in Miami in Untersuchungshaft. Die drei Männer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls vor Gericht verantworten. Es wird vermutet, dass das Motiv ihrer Tat auf die Zugehörigkeit einer Gang zurückzuführen ist – allerdings wurde das noch nicht offiziell bestätigt.

Trotz dieser brutalen Prügelattacke möchte 6ix9ine von weiterem Personenschutz absehen. Das teilte jedenfalls ein Insider gegenüber TMZ mit: Der Rapper möchte nach wie vor ein möglichst normales Leben führen, weshalb er kein weiteres Sicherheitspersonal benötige. Auch eine Rückkehr nach New York oder ein Umzug seien für ihn ausgeschlossen.

Getty Images 6ix9ine vor dem Gericht im August 2018

Rapper 6ix9ine im Oktober 2018 in New Jersey

Rapper 6ix9ine im November 2022

