Nach Schlägerei: Rapper 6ix9ine wurde in Klinik eingeliefert

6ix9ine (26) sorgt erneut für Aufruhr. Der Rapper macht nicht nur mit seinen Songs auf sich aufmerksam, in seiner Vergangenheit hatte er einige Straftaten begangen und saß deswegen im Gefängnis. Erst vor einigen Tagen wurde er aus einem Baseball-Stadion verwiesen, da er gepöbelt und bei den anderen Besuchern für Unruhe gesorgt hatte. Jetzt kam es erneut zu einem Zwischenfall: Aufgrund einer Schlägerei musste Tekashi ins Krankenhaus!

Laut TMZ wurde der 26-Jährige in einem Fitnessstudio in Südflorida von einer Gruppe Männer zusammengeschlagen. Wegen seiner starken Verletzungen musste 6ix9ine in einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Der Anwalt des "Trollz"-Interpreten berichtete, dass sein Mandant plötzlich angegriffen und brutal niedergeschlagen wurde. Die Angreifer seien geflohen, noch bevor die Polizei zum Tatort kommen konnte. Über den derzeitigen Zustand des Rappers ist nichts bekannt.

Der Vorfall ereignete sich in der Sauna des Fitnessstudios. Zu dem Zeitpunkt des Überfalls hatte 6ix9ine keinen seiner Sicherheitsleute an seiner Seite. Angestellte des Sportstudios bemerkten die Auseinandersetzung sowie die Unruhe und riefen umgehend nach Hilfe.

Anzeige

Instagram / 6ix9ine 6ix9ine im März 2021

Anzeige

Instagram / 6ix9ine 6ix9ine im März 2020

Anzeige

Instagram / 6ix9ine 6ix9ine, November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de