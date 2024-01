Häusliche Gewalt: Rapper 6ix9ine wurde mal wieder verhaftet!

Die Negativschlagzeilen um ihn wollen einfach nicht abreißen! Hinter Daniel Hernandez aka 6ix9ine (27) liegen ziemlich turbulente Jahre: Der Rapper ist inzwischen nicht mehr nur für seine musikalischen Erfolge bekannt, sondern auch für seine regelmäßigen Probleme mit der Justiz. In der Vergangenheit wurde der Musiker immer wieder wegen schwerer Gewaltdelikte von der Polizei verhaftet. So wie jetzt auch wieder: 6ix9ine sitzt erneut hinter Gittern.

Wie The Sun berichtet, wurde der 27-Jährige am Mittwoch in Santo Domingo, in der Dominikanischen Republik, wegen häuslicher Gewalt inhaftiert. Bereits in wenigen Tagen soll er vor Gericht erscheinen. Dabei wird ein Richter entscheiden, ob der "SHAKA LAKA"-Interpret wieder freigelassen werden kann oder ob Daniel weiterhin hinter Gittern bleibt. Die Ermittlungen laufen.

Ob der Rapper wirklich vor Gericht erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte Mirror darüber berichtet, dass er im August in Florida wegen seines Nichterscheinens vor Gericht ein weiteres Mal verhaftet worden war. Drei Stunden nach seiner Einlieferung wurde der Sänger allerdings wieder aus der Haft entlassen.

6ix9ine im Juli 2021

6ix9ine, November 2018

6ix9ine, Musiker

