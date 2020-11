Na, bekommt Jessica Alves (37) da etwa Konkurrenz? Die britische Reality-TV-Persönlichkeit war als Mann auf die Welt gekommen und in den vergangenen Jahren vor allem durch ihre unzähligen Schönheitseingriffe bekannt geworden: Zunächst hatte sie als sogenannter Real-Life-Ken für Schlagzeilen gesorgt, bevor sie ihre Beauty-OP-Geschichte als Frau fortsetzte. Doch jetzt bekommt Jessica eine Gegenspielerin: Die deutsche Influencerin Tivvanni Barbie aus Bayern macht im Netz mit ihrem extremen Look auf sich aufmerksam!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert sich Tivvanni regelmäßig auf Selfies und sexy Schnappschüssen: Egal, ob mit einem Duckface, einem frechen Grinsen oder einer lasziven Pose – die Blondine setzt ihr Barbie-Aussehen und vor allem ihre XXL-Lippen gekonnt in Szene. "Ich liebe den extremen Look" oder auch "Real-Life-Barbie", heißt es in der Beschreibung ihres Profils – und diese Haltung kommt im Netz offenbar gut an: Rund 17.000 Social-Media-Nutzer folgen dem Beauty-Fan bereits auf der Fotoplattform.

Doch was sagen eigentlich die Social-Media-Nutzer zu Tivvannis extremen Look? Die Meinung der Community geht weit auseinander: Während die Influencerin von einigen Usern für ihr Aussehen gefeiert wird, muss sie von anderen herbe Kritik einstecken. "Wow, du raubst mir den Atem", "Wunderschön" aber auch "Wahnsinn, dass man so etwas freiwillig macht", lassen beispielsweise ein paar Nutzer auf der Fotoplattform verlauten. Und was sagt ihr zu Tivvannis Look? Stimmt ab!

Instagram / tivvanni Tivvanni Barbie im Oktober 2020

Instagram / tivvanni Tivvanni Barbie im November 2020 am Königssee

Instagram / tivvanni Tivvanni Barbie, Influencerin

