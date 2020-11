Lassen Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou es im Schlafzimmer so richtig krachen? Nach einem kurzzeitigen Kontakt vor der Show begegneten sich die beiden Reality-TV-Stars bei Ex On The Beach wieder. Vor wenigen Tagen meldeten sich die zwei dann plötzlich mit einem Liebeshammer zu Wort und verkündeten, dass sie inzwischen ein Paar sind. Jetzt genießen sie ihre Zweisamkeit in vollen Zügen – und das auch zwischen den Laken!

In einer Instagram-Story stand Aleks seiner Community bei einer Fragerunde Rede und Antwort – dabei wollte einer seiner Fans wissen, wie es um Aleks und Christinas Sexleben bestellt ist. Zwar antwortete der ehemalige Love Island-Kandidat darauf nicht direkt – machte aber dennoch klar, dass es keinen Grund zur Beschwerde gebe: Er postete nicht nur mehrere Flammen-Emojis, um zu signalisieren, dass es bei ihnen heiß hergeht – er teilte auch ein Mr.-Bean-Bild, auf dem die Comedy-Figur vielsagend grinst und schrieb dazu: "Christina, dein Blick!"

Mit der Blondine hat Aleks offenbar das große Los gezogen – und ist sich dessen auch vollkommen bewusst. In einem weiteren Post zeigte er sich extrem glücklich darüber, mit Christina durchs Leben zu gehen. "Ich bin unendlich dankbar, endlich die richtige Frau an meiner Seite zu haben", so der Influencer.

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou im November 2020

Instagram / christinadimitriou_official Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, TV-Bekanntheit

