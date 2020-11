Bei Ex on the Beach wird es jetzt richtig spannend! Die Fernsehzuschauer sind in der Realityshow zwar erst bei der 8. Episode angelangt, auf TVNOW kann man allerdings schon jetzt das Finale anschauen. Wie geht es zwischen Maddi und Arman aus, findet Christina noch ihren Mister Right und was passiert eigentlich mit Ferhat (28) und Olivia? Fragen, auf die es in der finalen Folge zum Teil eine Antwort gibt. Zwei Kandidaten lüften nun schon ein besonderes Geheimnis: Sie sind auch Wochen nach Abschluss der Dreharbeiten noch zusammen!

Achtung, Spoiler!

Auf Instagram macht Christina Dimitriou es nun offiziell: "Ja, wir sind ein Paar. Ich bin mit dem schönsten und tollsten Mann zusammen. Ich liebe dich!" Diese liebevollen Worte widmet die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin keinem Geringeren als Aleksandar Petrovic (29). Der Ex-Love Island-Star zog in Episode Elf von "Ex on the Beach" als Verflossener von Maddi Henderson in die Show. Christina und Aleks hatten vor der Sendung schon auf Instagram Kontakt und bauten ihr gutes Verhältnis in der Sendung noch aus.

Tatsächlich geht es für das Duo bald sogar schon ins nächste TV-Abenteuer: Gemeinsam nehmen sie an der neuen RTL-Show "#CoupleChallenge" teil. Dort testen sieben fernseherfahrene Paare die Grenzen ihrer Beziehungen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Ferhat bei Maddis "Ex on the Beach"-Ankunft

Instagram / christinadimitriou_official Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou

Instagram / christinadimitriou_official Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou im November 2020

