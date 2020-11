Jasmin Herren (41) hat eine klare Meinung zu Stephanie Schmitz' (26) Beziehung! Aktuell sind die beiden Ladys Kandidatinnen der pikanten Treuetest-Show Temptation Island V.I.P. Zwischen Stephi und ihrem Partner Julian Evangelos (28) kochen die Emotionen gerade hoch, weil sie hinsichtlich ihrer Kinderplanung offenbar doch unterschiedliche Meinungen haben. Jetzt äußerte sich Jasmin zu dem Konflikt des Paares. Für sie steht fest: Julian sei einfach nicht der richtige Mann für Stephi!

Nach dem Lagerfeuer flossen bei Stephi in der Show zunächst ordentlich die Tränen. Die 26-Jährige sei sich sicher gewesen, dass sie und Julian endgültig geklärt hätten, dass sie kinderlos bleiben wollen. In dem Video, das die Influencerin zu sehen bekam, vermittelte ihr Liebster ihr jedoch den Eindruck, dass es ihm schwerfalle, das wirklich zu akzeptieren. "Du willst definitiv niemals Kinder haben? Dann hast du definitiv den falschen Partner", richtete Jasmin daraufhin deutliche Worte an den Reality-TV-Star.

Dem stimmte auch Mitstreiterin Giulia Siegel (46) zu. Julian könne sich nicht drauf verlassen, dass sich Stephis Meinung bezüglich ihres Kinderwunsches in den nächsten Jahren ändern werde. Für die Blondine stehe nämlich klipp und klar fest, dass sie in ihrem Leben keine Mutter werden möchte. "Wenn der Mann im Kopf hat, dass er eine Familie gründen will und sie nicht, das geht nicht langfristig", mahnte die DJane.

