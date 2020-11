Bei diesen The Crown-Szenen setzte sich Emma Corrin durch! Die Schauspielerin verkörpert in der neuen Staffel der Netflix-Serie die 1996 verstorbene Prinzessin Diana (✝36). In den kommenden Folgen wird es unter anderem auch um Lady Dis Bulimie-Kampf gehen. Die Essstörung wird dabei sogar so drastisch dargestellt, dass vor den jeweiligen Folgen Warnhinweise ausgestrahlt werden. Dabei wollten die Macher die Erkrankung eigentlich weniger explizit zeigen. Doch Emma bestand darauf, die Bulimie-Szenen sehr realistisch zu drehen.

Das verriet die 24-Jährige gegenüber dem Magazin Radio Times: "Ich hatte das Gefühl, wenn wir vorhaben, Bulimie tatsächlich ehrlich darzustellen, dann müssen wir es auch zeigen – ansonsten würden wir den Leuten, die das durchgemacht haben, einen sehr schlechten Dienst erweisen." Sie habe die Autoren der Sendung daher gebeten, einige zusätzliche Szenen einzubauen. "Diana war so ehrlich, wenn es um ihre Erfahrungen mit Bulimie ging und ich bewundere das", erklärte Emma ihren Wunsch.

Diana hatte 1995 in einem Skandal-Interview mit BBC1 zum ersten Mal darüber gesprochen, wie sie jahrelang heimlich unter dieser Erkrankung gelitten hatte. "Es war ein Symptom dafür, was in meiner Ehe vor sich ging", hatte die Ex-Frau von Prinz Charles (72) damals erklärt.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im Februar 1982

Anzeige

Getty Images Emma Corrin bei der Weltpremiere von "Misbehaviour"

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, 1997

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Emma diese Szenen hinzufügen wollte? Ja, unbedingt! Nein, eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de