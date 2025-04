Emma Corrin reflektiert die Zeit bei Hitserie "The Crown"

Emma Corrin, bekannt als Prinzessin Diana (✝36) in der vierten Staffel der Netflix-Erfolgsserie The Crown, hat offenbart, wie sehr diese Rolle alles verändert hat. Im Interview mit dem Magazin Elle beschrieb der Hollywoodstar, dass der plötzliche Ruhm eine Art "größte Warnung" war und gleichzeitig neue Höhen schuf. "Es ist fast zu groß, um darüber nachzudenken", sagte Emma über die Auswirkungen der Rolle. Seitdem ist die Karriere der Medienbekanntheit weiter steil bergauf gegangen: Emma spielte in Kinohits wie "Nosferatu" und Deadpool & Wolverine mit und steht aktuell mit Cate Blanchett (55) in einem viel gelobten Theaterstück im West End auf der Bühne.

Im Gespräch erzählte Emma auch von den Herausforderungen, die mit dem Ruhm einhergehen und wie man versucht, die richtige Balance zu finden. "Ich bin dankbar für alles, was meine Arbeit mit sich bringt", erklärte der "My Policeman"-Star. Dennoch sei es wichtig, sich nicht zu sehr im Rampenlicht zu verlieren. Besonders die Zeit als Diana sei dafür eine lehrreiche Erfahrung gewesen. Neben der beruflichen Weiterentwicklung gab Emma auch ein paar private Einblicke. Seit Sommer 2023 datet die Fernsehberühmtheit Schauspielkollegen Rami Malek (43).

Emma outete sich 2022 als non-binär und verwendet seitdem geschlechtsneutrale Pronomen. Der Star hat auch über seine persönliche Reise zu mehr Selbstakzeptanz gesprochen. Im Interview mit Vogue erzählte die Filmgröße einmal, dass Gendern etwas Fluides sei und dass Liebe nicht vom Geschlecht eines Menschen abhängig gemacht werden sollte.

Netflix/Ollie Upton Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

Getty Images Emma Corrin und Rami Malek

