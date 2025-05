Insider äußert sich zu Emma Corrin und Rami Maleks Trennung

Rami Malek (43) und Emma Corrin haben ihre Beziehung nach rund zwei gemeinsamen Jahren beendet. Bisher äußerten sich die beiden Schauspielstars noch nicht persönlich dazu oder verrieten die Gründe. Nun gibt ein Insider gegenüber Life & Style weitere Details preis – die beiden seien im Guten auseinandergegangen: "Die Liebe ist immer noch da. Sie hat sich nur verlagert. Deshalb glauben die Leute Rami und Emma, wenn sie sagen, dass sie Freunde bleiben werden." Sie seien sehr private Menschen, weshalb sie "kein großes Ding" aus ihrer Trennung machen wollen.

Emma und Rami waren erstmals im Sommer 2023 zusammen bei einem Konzert von Bruce Springsteen (75) gesichtet worden. Daraufhin folgten weitere Dates – beispielsweise bei einem Dinner im Buoy-and-Oyster-Restaurant in Kent oder beim verliebten Spazieren in London. Trotzdem hielten sie ihre Liebe weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Zwar zeigten sie sich einige Male zusammen bei Events, doch auf dem Red Carpet posierten sie nie als Pärchen und auch Zärtlichkeiten tauschten die beiden nicht vor Kameras aus. Zuletzt sollen sie sich auch ein gemeinsames Haus im Norden Londons gekauft haben. Was daraus nach ihrer Trennung wird, ist unklar.

Nun konzentrieren sich die zwei wohl erst mal wieder auf ihre Karrieren. Bei Emma sieht es aktuell besonders spannend aus: Der Filmstar, der 2021 sein Coming-out als queer und non-binär feierte, wird in der neuen Netflix-Serienadaption der Jane-Austen-Romanze "Stolz und Vorurteil" die Hauptrolle der Elizabeth Bennett übernehmen. Auch der Rest des hochkarätigen Casts kann sich sehen lassen: Der ikonische Mr. Darcy wird von Jack Lowden porträtiert, während Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (51) die Mutter der Protagonistin, Mrs. Bennett, spielt. Ramis nächstes Projekt ist der historische Film "Nuremberg", der auf dem Buch "Der Nazi und der Psychiater" basiert. Er wird die Hauptrolle des Psychiaters Douglas Kelley übernehmen, der nach dem Zweiten Weltkrieg Nazis interviewt. An seiner Seite: Russell Crowe (61) als Hermann Göring, Leo Woodall (28) als Sgt. Howie Triest und Michael Shannon (50) als Robert H. Jackson.

Getty Images Emma Corrin und Rami Malek

Aissaoui Nacer / BACKGRID Rami Malek und Emma Corrin im Oktober 2023

