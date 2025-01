So intensiv musste der Cast sich auf "Nosferatu" vorbereiten

Der Horrorfilm "Nosferatu" fährt einige Momente mit ordentlich Nervenkitzel und Anspannung auf. Dass die Darsteller einiges leisten mussten, ist nicht zu übersehen. Geschuldet ist diese Performance sicher einer intensiven Vorbereitung. Vor der Weltpremiere im Dezember in Berlin durfte Promiflash einen Teil des Casts treffen und hat mal nachgehakt. Bill Skarsgård (34), der den Vampir Graf Orlok spielt, kannte den originalen Stummfilm noch aus seiner Kindheit, nutzte für die Neuverfilmung aber die Hilfe von Regisseur Robert Eggers (41): "Robert hatte eine sehr kurze, kleine Novelle geschrieben, die die Ursprünge von Orlok erklärt hat. [...] Darin war auch Recherche über die folkloristischen Aspekte des Films, die transsilvanische Folklore."

Kollege Willem Dafoe (69), der den Vampirjäger spielt, konnte indes auf seine Erfahrung mit Vampirfilmen zurückgreifen. 2001 spielte er in der Black-Comedy "Shadow of the Vampire". Die Handlung des Films bezieht sich auf die Dreharbeiten des alten "Nosferatu" von 1922 und lässt Hauptdarsteller Max Schreck, gespielt von Willem, am Set zum Vampir werden. Schon in der Vorbereitung habe er "Nosferatu" oft gesehen. Jetzt spielt er aber den Jäger, der sehr spezielle Fähigkeiten hat: "Ich hatte das Gefühl, dass das ein Teil war, den Robert sehr gerne geschrieben hat. Denn dieser Mann ist in Okkultismus studiert und Wissenschaften und Alchemie – dafür interessiert sich auch Robert. Er hat mir eine Menge Material gegeben und das war die Vorbereitung."

Aber nicht nur die Fähigkeiten der Charaktere überlegte Robert sich genau. Auch die Liebesbeziehungen der verheirateten Figuren mussten vorbereitet werden. Das gilt unter anderem für Emma Corrin und Aaron Taylor-Johnson (34), die ein Ehepaar spielen. Die beiden bekamen nicht nur die Biografien ihrer Charaktere, sondern Robert bereitete auch ihre Liebesgeschichte vor. Mit so viel Unterstützung mussten sie sich gar nicht mehr gemeinsam an einen Tisch setzen. "Wir haben uns ein paar Monate, bevor wir angefangen haben zu drehen, getroffen. Aber weil wir sehr viel Vorbereitung von Robert hatten, haben wir es dabei belassen", erinnerte Emma sich im Promiflash-Gespräch.

Getty Images Willem Dafoe und Bill Skarsgård, "Nosferatu"-Darsteller

Gerald Matzka/Getty Images Emma Corrin und Aaron Taylor-Johnson, Darsteller von "Nosferatu"

