"Nosferatu"-Premiere entlockt den Stars ihre Gothic-Seite

Ein Abend, der filmreifer nicht hätte sein können: Zur US-Premiere des Horrordramas "Nosferatu" versammelte sich das Who's Who der Filmwelt auf dem roten Teppich des legendären TCL Chinese Theatres in Hollywood. Die Hauptdarsteller Bill Skarsgård (34), Lily-Rose Depp (25), Nicholas Hoult (35), Aaron Taylor-Johnson (34) und Willem Dafoe (69) überzeugten dabei mit Stil und Charme – doch ein Star stahl allen die Show: Emma Corrin, im Streifen in der Rolle der Anna Harding zu sehen, begeisterte in einem durchsichtigen schwarzen Kleid mit Paillettenunterwäsche und einer Netzkapuze, die den schwarzen Pixie-Cut des Schauspieltalents elegant einrahmte. Der britische Publikumsliebling, der sich 2022 als nicht-binär outete und they/them-Pronomen verwendet, setzte mit diesem Look ein Statement, das perfekt zur düsteren Atmosphäre des Films passte.

Unter der Regie von Robert Eggers (41) wurde "Nosferatu", ein Remake des ikonischen Stummfilmklassikers von 1922, mit beeindruckendem Aufwand neu inszeniert. Neben atemberaubenden Kulissen spielten auch ungewöhnliche Nebendarsteller eine zentrale Rolle: 2.000 Ratten bevölkerten das transsylvanische Setting. Die Arbeit mit den Nagern war jedoch weniger glanzvoll als Emmas Auftritt auf dem roten Teppich. Rund 30 der pelzigen Kollegen durften auf der Beauty herumklettern – eine Erfahrung, die Emma im Promiflash-Interview auf der Weltpremiere in Berlin trocken zusammenfasste: "[Das war] kein Spaß, aber das sind die Dinge, die du für Robert Eggers tust." Laut Robert sind die Ratten nämlich "ein wichtiger Teil der Geschichte".

Die Protagonisten sind schon voller Vorfreude auf den Filmstart. Aaron Taylor-Johnson, der in der Rolle des Friedrich Harding brilliert, berichtete vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash von der intensiven Arbeit am Set: "Ich freue mich so. Ich meine, es war eine beängstigende Erfahrung, aber auch eine großartige." Die Dreharbeiten hätten ihm viel abverlangt, doch das Ergebnis sei es absolut wert. "Nosferatu" bietet laut Aaron alles, was einen gelungenen Horrorfilm ausmacht – und lädt seine Zuschauer dazu ein, für ein paar Stunden in eine unheimliche Welt einzutauchen. Hierzulande dürfen sich Fans auf den 2. Januar 2025 freuen, denn dann kommt der Streifen endlich in die Kinos.

Getty Images Emma Corrin im Dezember 2024

Getty Images Aaron Taylor-Johnson auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

