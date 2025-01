Seltenheit: Rami Malek schwärmt von Liebe zu Emma Corrin

Die beiden berühmten Filmstars Rami Malek (43) und Emma Corrin gehen offiziell seit Juli 2023 gemeinsam durchs Leben. Ihre Romanze halten die beiden allerdings ganz bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Doch wie es scheint, sind sie nach wie vor äußerst glücklich miteinander und verliebt wie am ersten Tag. Im Interview mit The Guardian schwärmt der "Bohemian Rhapsody"-Darsteller von Emma und meint: "Diese Person [ist] faszinierend."

Intime Details möchte Rami zwar nicht enthüllen, aber zumindest seinen persönlichen Spitznamen für die The Crown-Bekanntheit verrät er. Er nennt Emma demnach entweder "Em" oder "Meine Person". Als die Reporterin die besagte Medienpersönlichkeit aus ihrer Sicht als "klug und schrullig" beschreibt, antwortet er in seiner gewohnt schüchternen Art: "Wir mögen schrullig."

Auch sonst hält sich der 43-Jährige, was seine Beziehung angeht, eher bedeckt. Trotzdem dürfen sich seine Fans hin und wieder über süße Sichtungen des Paares freuen. So hatten neugierige Fotografen die beiden Turteltauben im vergangenen Sommer bei gemeinsamen Ausflügen erwischt. Unter anderem genossen die zwei Stars ein entspanntes Date in West Hollywood. Verschiedenen Schnappschüssen zufolge spazierten sie dort Seite an Seite und konnten kaum die Finger voneinander lassen.

Getty Images Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

Raw Image LTD / MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

