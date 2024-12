Ratten und Korsetts: So hart war der Dreh von "Nosferatu"

Der Dreh für das Horror-Remake "Nosferatu" barg für die Darsteller so einige Herausforderungen. Die beiden Schauspieler Emma Corrin und Aaron Taylor-Johnson (34) plaudern im Interview mit Promiflash über die größten Hürden, die sie am Set überwinden mussten. Emma hatte vor allem mit den opulenten Kleidern zu kämpfen, denn immerhin spielt der Gruselfilm im 19. Jahrhundert. "Das war heftig. Die Korsetts waren das Heftigste. Aber auch, weil die Röcke so viel Stoff hatten", verrät das Schauspieltalent. Die Herren hatten es aber nicht einfacher – denn auch bei ihnen war es mit simplen Anzügen nicht getan: Wie Aaron verrät, musste auch er ein Korsett tragen: "Die Männer trugen auch Korsetts, sehr lange Korsetts, superunbequem. Und auch ein Rückenteil...", erzählt der Brite. Das sollte die Haltung verändern, war für ihn aber nicht angenehm zu tragen.

Die Kostüme waren aber nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit denen die Darsteller konfrontiert wurden. Regisseur Robert Eggers (41) gab sich alle Mühe, das Set so authentisch wie möglich zu gestalten. Auch Tiere sind Teil der Handlung von "Nosferatu" – vor allem Ratten. Ganze 2.000 Ratten versammelte der Filmemacher. Die Zusammenarbeit mit den Nagern war aber vor allem für Emma eine eher unangenehme Erfahrung. Etwa 30 der Tierchen durften nämlich auf dem Filmstar herumklettern. "[Das war] kein Spaß, aber das sind die Dinge, die du für Robert Eggers tust", meint Emma. Die Vierbeiner waren aber offenbar unverzichtbar. Bei der Weltpremiere in Berlin erklärt Robert gegenüber Promiflash: "Ratten sind ein wichtiger Teil der Geschichte. Und besser man hat echte Ratten als CGI-Ratten, wenn es geht."

Hierzulande kommt "Nosferatu" erst im Januar ins Kino. Für Robert ist es bereits sein vierter großer Blockbuster. Der US-Amerikaner wird als Meister der Atmosphäre und des Schauers gefeiert. So überzeugte schon sein Horrorfilm "The Witch" mit Anya Taylor-Joy (28) in der Hauptrolle. 2019 folgte der ganz große Durchbruch mit dem düsteren Mystery-Streifen "Der Leuchtturm". Die Protagonisten wurden hier von Willem Dafoe (69) und Robert Pattinson (38) verkörpert. Für die Kamera gab es sogar eine Oscar-Nominierung. Vor zwei Jahren versuchte Robert sich dann an einem historischen Actionfilm. "The Northman" taucht in die brutale Welt der Wikinger ein und brilliert dank Alexander Skarsgård (48), Nicole Kidman (57) und Ethan Hawke (54) erneut mit einer hochkarätigen Besetzung.

Getty Images Emma Corrin, Filmstar

Getty Images Robert Eggers bei der Premiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

