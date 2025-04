Nach zwei Jahren: Emma Corrin und Rami sollen getrennt sein

Emma Corrin und Rami Malek (43) sollen sich nach einer fast zweijährigen Beziehung getrennt haben. Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail ausplaudert, sollen die beiden bereits seit einiger Zeit getrennt leben. Obwohl Emma und Rami ihre Romanze weitestgehend privat hielten, waren sie immer wieder gemeinsam auf Veranstaltungen zu sehen. Ihre Beziehung begann 2023, wenige Monate nachdem Rami sich von seiner früheren Partnerin Lucy Boynton (31) getrennt hatte. Sogar ein gemeinsames Zuhause in Hampstead im Norden Londons soll das Paar für etwa fünf Millionen Pfund gekauft haben. Wie es mit der Immobilie weitergeht, ist unklar. Weder Emma noch Rami haben sich bislang zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Die Beziehung zwischen Emma, die durch die Rolle als Prinzessin Diana (✝36) in The Crown bekannt wurde, und dem Oscar-prämierten Schauspieler Rami entwickelte sich schnell. Sie wurden erstmals bei einem Konzert von Bruce Springsteen (75) in London zusammen gesehen und später beim Küssen gesichtet. Trotz ihres Status als Hollywoodstars hielten die beiden ihre Romanze weitgehend aus den sozialen Medien heraus. Selbst in Interviews vermieden sie es, viel über ihre Beziehung preiszugeben.

Emma outete sich 2021 als queer und non-binär. Seine Geschlechtsidentität hat der Schauspielstar bereits öffentlich thematisiert und dabei auch den zunehmenden Hass in sozialen Netzwerken angesprochen. Während Emma derzeit am Netflix-Film "Stolz und Vorurteil" als Elizabeth Bennet arbeitet, war Rami zuletzt als Bösewicht in "Keine Zeit zu sterben" zu sehen.

Aissaoui Nacer / BACKGRID Rami Malek und Emma Corrin im Oktober 2023

Raw Image LTD / MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

