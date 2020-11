Er ist im absoluten Babyglück! Damon Dash (49) rückte vor knapp 20 Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem seine damalige Freundin Aaliyah (✝22) tödlich verunglückt war. Mittlerweile ist der Filmproduzent aber wieder in einer glücklichen Beziehung und hat sein persönliches Happy End gefunden – denn: Damon und seine Verlobte Raquel Horn konnten ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen!

Diese freudige Nachricht verkündet der Unternehmer nun überglücklich seiner Instagram-Community. "Wir haben es geschafft! Raquel, was du vergangenen Nacht geleistet hat, war einfach unglaublich. Du bist eine Kämpferin. Ich liebe dich und das Leben, das du für uns geschaffen hast", schreibt er zum ersten Bild seiner Liebsten mit ihrem gemeinsamen Sohn Dusko. Mehr Details – bis auf den Namen – gab das Paar bisher nicht preis.

Dass die beiden überhaupt Eltern geworden sind, grenzt an ein Wunder. In einem ehrlichen Post schilderte die frischgebackene Mutter noch vor wenigen Tagen ihre beschwerlichen Umstände. "Das Leben stellt alle vor viele Herausforderungen – für mich war das die Fruchtbarkeit. Die Kämpfe und Lehren, die ich daraus gezogen habe, sind einfach unersetzlich", schilderte sie offen in dem Insta-Beitrag.

Instagram / raquelmhorn Raquel Horn mit ihrem Sohn, November 2020

Getty Images Damon Dash

Instagram / raquelmhorn Damon Dash mit seiner Raquel Horn

