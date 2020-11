Auch die Australier sind im absoluten Ratefieber! Während die aktuelle The Masked Singer-Staffel in Deutschland momentan auf Hochtouren läuft, kommen demnächst auch die Zuschauer Down Under aufs Neue in den Genuss der beliebten Musikshow. Es gab bereits Spekulationen, dass möglicherweise Lindsay Lohan (34) im Rateteam sitzen wird – und was soll man sagen: Die Gerüchte sind wahr, Lindsay ist tatsächlich wieder am Start!

Die Sängerin veröffentlicht jetzt einen Instagram-Chat, in dem sie das bestätigt, was sich zahlreiche Fans erhofft hatten. "Ich werde für die dritte Staffel nach Australien zurückkommen", schreibt sie an das Produzententeam. Damit feiert Lindsay schon bald ganz offiziell ihr "The Masked Singer"-Comeback – bereits 2019 hatte sie mit Dannii Minogue (49) und Jackie 'O' Henderson die Raterunde komplett gemacht.

In der zweiten Season musste die Sendung dagegen ohne ihr Wissen auskommen. Durch die aktuelle Gesundheitslage war es für die US-Amerikanerin nicht möglich, für die Dreharbeiten anzureisen. Doch ihr Platz blieb nicht leer – Komikerin Urzila Carlson sprang für Lindsay ein.

