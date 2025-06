Nach Luai: Möchte Lindsay Lohan noch weitere Kinder?

Lindsay Lohan (38), die 2023 mit Ehemann Bader Shammas ihr erstes Kind Luai bekam, möchte ihre Familie offenbar weiter vergrößern. In einem Interview mit Elle verriet die Schauspielerin, dass sie sich weiteren Nachwuchs gut vorstellen kann. "Ein Kind zu haben, bedeutet oft, dass man ihm auch einen Spielgefährten wünscht", verriet sie. Lindsay wuchs selbst mit drei Geschwistern auf und betonte, wie wichtig ihr diese Erfahrung sei. Auch ein humorvoller Gedanke spielt für sie eine Rolle: "Ich brauche mehr als ein Kind, das sich um mich kümmert, wenn ich alt bin."

Neben ihrer Mutterrolle ist Lindsay weiterhin beruflich aktiv und erlebt eine regelrechte "Lohanaissance". Die 38-Jährige stand zuletzt für eine Fortsetzung von "Freaky Friday" vor der Kamera und wird bald in ihrer ersten Serienhauptrolle in einer Hulu-Produktion zu sehen sein. Trotz ihres vollen Terminkalenders findet sie regelmäßig Zeit für ihren kleinen Sohn und plant nach eigenen Angaben für jeden Tag eine besondere Aktivität mit ihm ein. Lindsay lebt mit ihrer Familie in Dubai und genießt dort den Schutz ihrer Privatsphäre, reist aber regelmäßig auch nach New York und Los Angeles. Besonders die Routine ihres Sohnes hat für die Schauspielerin höchste Priorität.

Lindsay, die nach Jahren öffentlicher Turbulenzen ihr Leben in geordnetere Bahnen gelenkt hat, scheint heute sowohl privat als auch beruflich angekommen zu sein. Die Geburt ihres Sohnes brachte ihr "die größte Freude der Welt", wie sie selbst auf Instagram schrieb, und auch ihre Ehe mit Bader wirkt harmonisch. Lindsay erzählte außerdem, dass sie sich in Dubai besonders wohl und sicher fühlt – ein beruhigender Faktor, gerade mit Kind.

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan

Instagram / lindsaylohan Bader und Luai Shammas im Februar 2025

