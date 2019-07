Der The Masked Singer-Hype geht weiter! Nachdem die Show bereits mehrere Länder erobert hat und auch die deutschen Zuschauer aktuell im Rätselfieber sind, kommen bald ebenfalls die Australier in den Genuss der Promis, die maskiert von ihrem Können überzeugen wollen. Neben Jackie "O" Henderson wird aber nicht nur Kylie Minogues (51) kleine Schwester Dannii (47) Teil der Show werden: Keine Geringere als Lindsay Lohan (33) wird das Promi-Rateteam unterstützen!

Wie mehrere australische Medien laut Just Jared bestätigt haben, soll die US-amerikanische Sängerin ein Teil der beliebten Sendung werden. Wann genau "The Masked Singer" allerdings über die Bildschirme in Down Under flimmern soll, stehe bisher nicht fest. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Zumindest zeitlich dürfte das für Lindsay kein Problem sein: Bereits vor einigen Wochen hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass ihr Club auf Mykonos geschlossen und die dazugehörige TV-Serie abgesetzt worden sei.

Die To-do-Liste der Schauspielerin dürfte mit diesem neuen Engagement nun um einiges voller geworden sein. Anfang Juni hatte La Lohan ihren Instagram-Fans mit einem Schnappschuss aus dem Studio verkündet, wieder an neuer Musik zu tüfteln – und das rund 14 Jahre nach ihrem letzten Album. Auf Twitter hatte sie dann hinzugefügt, dass sie "hart am Arbeiten" sei.

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) mit Schmetterling und Astronaut

Neil Warner / MEGA Lindsay Lohan in Paris, 2019

Getty Images Lindsay Lohan im November 2018 in Spanien

