Lindsay Lohans Papa Michael zu neun Monaten Haft verurteilt

Michael Lohan (64) sieht sich rechtlichen Konsequenzen gegenüber. Ein Gericht in Florida verurteilte die TV-Persönlichkeit am Mittwoch zu einer Haftstrafe von neun Monaten. Wie TMZ berichtet, bekannte er sich schuldig, gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen zu haben, die mit seiner Verhaftung im Februar wegen häuslichen Missbrauchs einhergingen. Von seiner Gefängnisstrafe werden allerdings 38 Tage abgezogen: Der Richter rechnete ihm die Zeit an, in der er in Untersuchungshaft gesessen hat.

Hintergrund der Festnahme im Februar ist eine Anklage wegen "fortgesetzter Gewalt gegen die Familie". Der Vater von Schauspielerin Lindsay Lohan (38) soll seine Frau Kate Major angegriffen haben. Wie das US-amerikanische Blatt berichtete, hatte diese bei einem Arztbesuch die Polizei kontaktiert und angegeben, dass Michael sie in ihrem gemeinsamen Zuhause aus einem Stuhl geworfen habe. Bei einer Untersuchung stellten die Beamten Blutergüsse an ihrem Körper fest, wonach der 64-Jährige festgenommen wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass Michael Probleme mit dem Gesetz hat. Insbesondere die Auseinandersetzungen mit seiner Frau führten in der Vergangenheit immer wieder zu rechtlichen Konsequenzen – auf beiden Seiten. Wie US Weekly 2020 berichtete, wurden dem Familienvater Handschellen angelegt, weil er Kate gewürgt haben soll. Aber auch seine Partnerin geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, unter anderem wegen Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss.

PBSO/MEGA Das Polizeifoto von Michael Lohan, März 2025

Getty Images Kate Major im Jahr 2010

