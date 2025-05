Fans finden: Lindsay Lohans Mutter sieht aus wie Schwester

Lindsay Lohan (38) hat zum Muttertag ein Foto mit ihrer Mutter Dina Lohan (62) gepostet – und die Fans sind völlig aus dem Häuschen! Die Schauspielerin, die durch "Mean Girls" weltbekannt wurde, teilte den Schnappschuss am Sonntag auf Instagram und widmete ihrer Mutter eine liebevolle Botschaft. "Alles Gute zum Muttertag an meine Mutter und all die tollen Mütter da draußen", schrieb sie. Sofort überschlugen sich die Kommentare: Zahlreiche Follower waren überzeugt, dass Lindsay und Dina Zwillinge oder zumindest Schwestern sein müssten. Kommentare wie "Das ist doch deine Schwester!" oder "Ihr seht euch so ähnlich! Dina strahlt" häufen sich.

Die Ähnlichkeit kommt dabei nicht von ungefähr: Beide Frauen haben in letzter Zeit große Veränderungen an ihrem Aussehen vorgenommen. Insbesondere Dina sorgte Anfang Mai mit ihrem Auftritt bei der Luisa Diaz Foundation Gala in New York für Gesprächsstoff, nachdem sie ein komplett verjüngtes, fast faltenfreies Gesicht präsentierte. Offen gab sie gegenüber Page Six 2023 bereits zu, sich einer Facelift- und Halsstraffung unterzogen zu haben, und erklärte: "Ich wollte wie eine jüngere Version von mir aussehen. Viele meiner Freundinnen haben das schon vor zehn Jahren gemacht." Für den Eingriff wandte sie sich an einen prominenten Schönheitschirurgen aus New York. Aber auch Lindsay zeigt sich seit Monaten runderneuert – so sehr, dass Fans und Experten rätseln, welche Beauty-Behandlungen sie für ihr frisches Aussehen in Anspruch genommen haben könnte.

Dina und Lindsay haben bekanntlich eine enge Mutter-Tochter-Beziehung, die nicht immer frei von Schlagzeilen war. Dina ist nicht nur als "Momager" bekannt, sondern auch durch zahlreiche Reality-TV-Auftritte. Sie hat insgesamt vier Kinder, zu denen neben Lindsay noch Aliana, Michael Jr. und Dakota gehören. Dina bedankte sich herzlich bei Lindsay für die Glückwünsche und teilte stolz Fotos der Blumengrüße, die diesmal von Lindsay, deren Ehemann Bader Shammas und dem gemeinsamen Sohn Luai stammten.

Lindsay Lohan, Schauspielerin

Dina Lohan im Februar 2014

