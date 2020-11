Niedlicher Familienzuwachs im Hause Soares! Für Cédric Soares könnte es beruflich aktuell nicht besser aussehen – der Fußballer ist beim FC Arsenal in Portugal erfolgreich am Durchstarten. Doch auch privat läuft für Cédric im Moment alles wie am Schnürchen. Der Kicker und seine große Liebe Filipa Brandão Soares schweben im absoluten Familienglück: Die beiden sind stolze Eltern einer süßen Tochter geworden!

Das verkündete der Sportler auf Instagram. Er teilte einen Schnappschuss, auf dem er seine kleine Prinzessin liebevoll in den Armen hält. Der 29-Jährige ließ das Bild für sich sprechen – und betitelte die Aufnahme lediglich folgendermaßen: "Gesegnet", schrieb der frischgebackene Vater. Seine Partnerin verlieh ihrer Freude ebenfalls im Netz Ausdruck. Auch sie postete ein Foto, auf dem sie ihren kleinen Engel namens Siena kuschelte. Außerdem widmete sie ihrem Nachwuchs ganz besonders emotionale Zeilen: "Liebe ist unser wahres Schicksal. Wir finden den Sinn des Lebens nicht allein, wir finden ihn miteinander", ließ die Brünette verkünden.

Keine große Überraschung, dass die Follower völlig aus dem Häuschen waren. Begeisterte User überhäuften die jungen Eltern mit ihren Glückwünschen und kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ihr werdet großartige Eltern sein", kommentierte ein Fan.

Instagram / filipabrandaoo Filipa Brandão und Cédric Soares

Instagram / filipabrandaoo Filipa Brandão Soares mit Tochter Siena

Instagram / cedricsoares41 Filipa Brandão Soares und Cédric Soares

