Traurige Neuigkeiten vom Schauspieler Kirby Morrow. Der Sci-Fi-Fangemeinschaft dürfte er wohl noch als Captain Dave Kleinman aus den Serien "Stargate: Atlantis" und "Stargate Universe" bekannt sein. Der gebürtige Kanadier war allerdings auch als Synchronsprecher sehr erfolgreich. Er lieh unter anderem Son Goku aus dem Hit-Animeformat "Dragon Ball Z" seine Stimme. Doch jetzt macht eine erschütternde Nachricht die Runde: Am vergangenen Donnerstag starb der TV-Star mit gerade einmal 47 Jahren.

Wie die Fan-Webseite GateWorld.net berichtet, soll Kirbys Bruder Casey auf Facebook den Tod des Serienstars bestätigt haben. "Er war ein gesegneter und talentierter Mensch, der so vielen Menschen Freude brachte, aber auch von all eurer Liebe und Freundschaft profitierte. Er hat dafür gelebt, und das hat ihn jeden Tag beflügelt", schreibt der trauernde Bruder in einem Post. Eine Todesursache ist bisher jedoch nicht bekannt.

Zuletzt schlüpfte Kirby in seine alte Rolle des Miroku für die "Inuyasha"-Fortsetzung "Yashahime: Princess Half-Demon". Außerdem verkörperte der Stimmkünstler einen Charakter in der neuen Serie "LEGO Jurassic World".

Instagram / realkirbymorrow Kirby Morrow im September 2019

