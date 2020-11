Das kam für die Prince Charming-Jungs mehr als überraschend! Das Rennen um die Gunst von Krawattenkavalier Alexander Schäfer wird immer härter. In der heutigen Folge schickte der Frankfurter gleich drei seiner Top-Zwölf-Kandidaten nach Hause. Und einigen der verbliebenen Singles war Alex in den vergangenen Wochen schon ziemlich nahegekommen. Auch Österreicher Joachim durfte schon mit dem TV-Prinzen züngeln. In der Entscheidungsnacht setzt der Mann der Begierde noch einen drauf: Er lädt Joachim ein, bei ihm zu übernachten.

David Lovric, Adrian Saraç und Roman Elyas wurden gerade um ihre Krawatten gebracht – da hat der Prinz für die verbliebenen neun noch eine Überraschungsnachricht: "Ich hätte aber doch noch eine Frage: Und zwar, ob du, Joachim, mit mir noch mitkommen möchtest auf einen Drink? Der Blondschopf muss nicht lange überlegen und nimmt die Einladung in die Gemächer des Prinzen natürlich an. Richtig verwundern dürfte die Fans diese Entscheidung nicht – immerhin hatte Joachim auch in dieser Folge wieder mit Alex im sogenannten "Lutschkeller" rumgemacht.

Doch warum genau will der 29-Jährige noch mehr Zeit alleine mit seinem Knutschpartner verbringen? "Ich will den Joachim heute mit nach Hause nehmen, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass bei uns irgendwie noch was aussteht und ich habe auch heute wieder so einen kleinen Vorgeschmack bekommen im Keller", erklärt er und schwärmt von dem Kuss. Joachims Konkurrent Lauritz (28) ist unterdessen überhaupt nicht begeistert. "Man sagt immer, stille Wasser sind tief, aber der ist so still, wie kann man da überhaupt Interesse haben?", fragt er sich und spricht ihm Knutsch-, Lutsch-, und Sexverbot für die bevorstehende Nacht aus.

TVNOW Szene aus "Prince Charming"

TVNOW Joachim und Alexander bei "Prince Charming"

TVNOW "Prince Charming"-Date von Alexander und Joachim

