Zweite Chance? David Lovric würde erneut Liebe im TV suchen

Er gibt nicht so schnell auf! Nachdem er in der zweiten Prince Charming-Staffel um das Herz von Alexander Schäfer (32) gekämpft hatte, dessen letzte Krawatte damals an Lauritz Hofmann ging, ist David Lovric weiterhin als Single unterwegs. Nun verriet der Realitystar aber, dass er es nicht ausschließt, sich eines Tages in ein vergleichbares Abenteuer zu stürzen, denn: David würde erneut die Liebe im TV suchen!

Auf seiner Pre-Valentinstagsparty plauderte er im Gespräch mit Promiflash aus, dass seine erste TV-Erfahrung ihn nicht abgeschreckt habe: "Ich habe auf jeden Fall Bock auf weitere TV-Shows und bin auch bereit, noch mal die Liebe im Fernsehen zu suchen." Die Tatsache, dass er sich bei "Prince Charming" nicht verlieben konnte, spielt für Davids Offenheit diesbezüglich also offenbar keine Rolle: "Ich denke, es ist mittlerweile genug Gras darüber gewachsen."

Es scheint ganz so, als hätte ihn sein erster Auftritt in einem Reality-Format nicht nachhaltig belastet. Stattdessen betrachtet David seine TV-Erfahrung vor allem als Abenteuer. Sich noch mal darauf einzulassen, schließt er nicht aus: "Es ist Zeit, wieder ins Leben zu starten und sich in neue Abenteuer zu stürzen."

Instagram / david_lovric David Lovric auf seiner Pre-Valentinstagsparty

ActionPress David Lovric im Oktober 2022 in Köln

TVNOW David Lovric, "Prince Charming"-Kandidat

