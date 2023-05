Rafi Rachek verrät: "Prince Charming"-Stars baggerten ihn an

Er findet das uncool! Seit die Beziehung von Realitystar Rafi Rachek (33) und seinem Ex-Freund, dem ehemaligen Prince Charming-Kandidaten Sam Dylan (32), in die Brüche gegangen ist, geht der gebürtige Syrer als Single durchs Leben. Dass Rafi nach seiner Trennung von zahlreichen Männern kontaktiert wurde, hatte er bereits in der Vergangenheit negativ angemerkt. Nun erklärte der TV-Star: Es waren ausgerechnet "Prince Charming"-Kandidaten, die Kontakt mit ihm aufnahmen!

Beim TK Maxx Event in Köln plauderte er im Gespräch mit YouTuber Sanijel Jakimovski über sein Liebesleben. Dabei verriet er: "Ach, die Liebe ist so eine Sache bei mir. Es ist kompliziert: Ich bin nicht vergeben, aber ich bin ein Typ, der gern flirtet. Mal gucken, was so passiert." Zudem packte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer ein pikantes Detail über die Zeit nach seiner Trennung aus: "Es waren tatsächlich sehr, sehr viele von "Prince Charming", die mich angeschrieben hatten. Gerade nach der Trennung, was ich halt nicht so cool fand." Angeblich handelte es sich dabei um Leute, die in derselben Staffel wie sein Ex-Partner zu sehen waren.

Auch wenn Rafi zu seinem Ex-Freund kein freundschaftliches Verhältnis mehr pflegt, hätte er sich offenbar mehr Loyalität vonseiten der "Prince Charming"-Kandidaten gegenüber Sam gewünscht. Von wem genau der Realitystar angeschrieben wurde, ließ er allerdings offen.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek

Sat.1 / Marc Rehbeck Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Bewohner

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

