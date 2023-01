Max und Bon getrennt: So reagieren "Prince Charming"-Stars

Max Rogall und Bon Markel können nach ihrer Trennung auf die Unterstützung ihrer Freunde zählen! 2021 hatten sich die einstigen Prince Charming-Stars am Set der beliebten Kuppelshow kennengelernt. Statt in Kim Tränka hatten sich die beiden nach der Show jedoch ineinander verliebt und waren eine Beziehung eingegangen. Ihren gemeinsamen Alltag hatten die zwei seither immer wieder mit ihren Fans im Netz geteilt. Am Sonntag verkündete das Duo jedoch seine Trennung. Nach ihrem Liebes-Aus können sich Max und Bon nun über liebevolle Worte ihrer TV-Kollegen freuen!

Dass die zwei in Zukunft kein Paar mehr sein werden, erklärten Max und Bon in einem emotionalen Instagram-Post. In der Kommentarspalte unter ihrem gemeinsamen Beitrag sammelten sich seither viele unterstützende Nachrichten ihrer "Prince Charming"-Kollegen. "Wir lieben euch beide sehr. Und freuen uns auf unendlich viele weitere gemeinsame Erlebnisse" oder "Nur Liebe für euch beide", lautete unter anderem der Zuspruch von Arne Bruns oder Pascal Lobert. Auch Tim Hornbyl oder Aaron Koenigs (28) hinterließen liebevolle Nachrichten unter dem Trennungsstatement der beiden.

Denn auch wenn Max und Bon kein Paar mehr sind, verstehen sich die zwei vor allem menschlich immer noch super. Kein Grund also, auch nach ihrem Liebes-Aus zusammen die Welt zu erkunden. "Wir sind euch superdankbar, dass ihr uns schon so lange bei unserer Beziehung begleitet und freuen uns, dass ihr auch weiterhin einfach mit dabei seid, denn die Reise ist noch nicht vorbei", erklärten der TikToker und sein Ex-Freund in ihrem Social-Media-Post.

Instagram / bon.markel Bon, Max, Arne und Manfred, "Prince Charming"-Kandidaten 2021

Instagram / timhornbyl Tim Hornbyl im Dezember 2022 in Luzern

Instagram / bon.markel Bon Markel und Max Rogall, "Prince Charming"-Stars

