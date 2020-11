Kate Lawler ist im siebten Monat schwanger! Ihr wachsender Babybauch ist kaum zu übersehen. Erst vergangene Woche verkündete die ehemalige Gewinnerin von Big Brother UK das Geschlecht ihres Babys. In einem niedlichen Video im Netz zeigte die werdende Mutter pinke Glitzerschühchen: Sie bekommt ein Mädchen! Passend dazu hinterlegte sie den Song "Run the World (Girls)" von Beyoncé (39). Auch sonst postet die Moderatorin fleißig zahlreiche Schnappschüsse aus ihrem Alltag als Schwangere: Dabei betitelte sie ihren Bauch jetzt scherzhaft als "Whopper"!

Auf Instagram scherzte Kate nun über ihre wachsende Körpermitte: "Was ein Whopper, was ein Whopper!" und präsentierte dabei sie stolz ihre Kugel. Während sie ihren Bauch in die Kamera hielt, nannte sie ihre ungeborene Tochter "gierig" und verglich sie mit ihrem Verlobten Martin, dem Vater des Kindes. "Sie liebt ihr Essen, genau so wie ihr Vater!", stellte sie amüsiert fest.

Neben den humorvollen Beiträgen äußerte sich Kate auch schon über ihre Ängste und Sorgen in der Schwangerschaft. So bat sie ihre Instagram-Follower um Rat: "Bin ich es nur oder ist mein Bauch sehr tief? Heißt das, sie kommt früher?" Schon in der Vergangenheit gab die 40-jährige ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft: Sie leide momentan unter Cellulite, Schlafmangel und Hüftschmerzen.

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, Moderatorin

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, UK-Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de