Kate Lawler und ihr Partner Martin lüften das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys! Ende September wurde bekannt: Die ehemalige Gewinnerin der britischen Version von Big Brother erwartet ihr erstes Kind. Im Februar wird es endlich soweit sein – das Paar wird seinen Nachwuchs in die Arme schließen können. Und jetzt wissen Kate und Martin auch, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen auf der Welt begrüßen dürfen!

Kate ist mit einem Mädchen schwanger! Diese niedliche Neuigkeit teilte der Reality-TV-Star nun auf Instagram in einem Video mit. Zu dem Song "Run the World (Girls)" von Beyoncé (39) veröffentlichte die Schwangere mehrere Clips. Unter anderem waren glitzernde, pinke Schühchen zu sehen, die Kate in die Kamera hält. "Wir freuen uns beide, euch zu verkünden, dass wir ein kleines Mädchen erwarten", schrieb die werdende Mutter zu dem Beitrag.

Vor einigen Tagen gab Kate ihren Followern auf Instagram auch ein Schwangerschafts-Update. In ihrem Post sprach sie offen über die damit einhergehenden Höhen und Tiefen: So leide sie momentan unter Cellulite, Blähungen und Schlafmangel. "Ich bin komischerweise dennoch voller Energie. Aber es ist wahrscheinlich albern zu glauben, dass ich besser schlafen werde, wenn das Baby auf der Welt ist, oder?", fragte Kate ihre Community scherzhaft.

Instagram / thekatelawler Kate Lawler im November 2020

Instagram / thenotoriousboj Kate Lawler und ihr Partner Martin

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, Oktober 2020

