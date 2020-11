Die Country-Welt muss den Verlust eines großen Namens betrauern: Der US-amerikanische Musiker Hal Ketchum ist tot! Gerade erst wurde bekannt, dass der 67-jährige gebürtige New Yorker gestorben ist. Schon 2019 hatte sich Ketchum aus dem Musikbusiness zurückgezogen, da bei ihm zuvor Alzheimer diagnostiziert worden war. Fast 20 Jahre stand er auf der Bühne und brachte insgesamt elf Studioalben auf den Markt. Die tückische Erkrankung kostete Ketchum nun das Leben.

Ketchums Tod bestätigte seine Ehefrau Andrea in einem emotionalen Statement auf Facebook: "Mit großer Trauer und voller Kummer verkünden wir, dass Hal letzte Nacht aufgrund von Komplikationen seiner Demenzerkrankung friedlich zu Hause verstorben ist. Möge seine Musik für immer in euren Herzen weiterleben und euch Frieden bringen." Die Nachricht sorgte bei seinen rund 50.000 Facebook-Followern für große Bestürzung. Sofort sammelten sich Beileidsbekundungen unter dem Post, unter anderem auch von bekannten Country-Kollegen wie Mandy Barnett. "Es macht mich so traurig, das zu hören. Er war so ein Schatz und ein großartiger Künstler."

Bereits im vergangenen April hatte Andrea die Fans – ebenfalls via Facebook – über Ketchums Leiden aufgeklärt. "Demenz ist eine anstrengende und verwirrende Krankheit und jetzt ist es Zeit für Hal, bei seinen Liebsten zu Hause zu bleiben. Ansonsten ist er gesund und glücklich, Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen zu können", hieß es damals in ihrem Statement.

Hal Ketchum, US-amerikanischer Sänger

Hal Ketchum mit seiner ersten Frau Gina bei den BMI Country Awards 2004 in Tennessee

Musiker Hal Ketchum und Radiomoderator Montel Williams 2005 in New York City

