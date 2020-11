Na, mit dieser Überraschung wird Beverley Callard garantiert nicht rechnen! Aktuell kämpft sich die Schauspielerin im Rahmen des britischen Reality-TV-Formats "I'm a Celebrity Get Me Out of Here" durch Intrigen und fiese Dschungelprüfungen. Doch sobald die "Coronation Street"-Darstellerin von den Zuschauern aus dem UK-Dschungelcamp gewählt wird, wird sie von ihrem Ehemann Jon McEwan mit einer besonderen Überraschung empfangen: Jon plant, Beverley zum zweiten Mal das Jawort zu geben!

Gegenüber Sunday Mirror sprach Jon über dieses besondere Willkommensgeschenk: Er arrangiere derzeit eine Zeremonie für seine Liebste, mit der er sie nach ihrem UK-Dschungelcamp-Aus überraschen will. "In meinem Kopf sehe ich überall Kerzen, funkelnde Lichter – ganz intim und romantisch", beschrieb er seine Vorstellungen. Er habe sogar bereits Ringe und einen weißen Hosenanzug für Beverley gekauft.

Dabei verzichte er bei dieser Trauung aber gerne auf eine lange Gästeliste, denn er wolle eine Feier im kleinen Kreis – ganz im Gegensatz zur ersten Hochzeit: Das Paar hatte sich vor rund zehn Jahren im Rahmen einer riesengroßen fulminanten Feier mitsamt 22 Brautjungfern das Jawort gegeben. Die zweite Trauung wolle Jon stattdessen nur mit rund 10 Gästen feiern.

