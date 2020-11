Colin Newell, besser bekannt als Heavy D, wurde 2016 vor allem durch seine Teilnahme an der 18. Staffel von Celebrity Big Brother bekannt. Trotz seiner schrillen und lustigen Art hielt es der Realitystar nicht lange im TV-Container aus – er schmiss freiwillig hin. Seitdem ist es etwas ruhiger um den Briten geworden. Doch nun schockt ein Freund mit einer traurigen Nachricht: Heavy D ist diese Woche verstorben!

Via Twitter verkündet Nick Nevern die schrecklichen News über seinen Kumpel. "Ich bin total schockiert und traurig, vom Tod meines Freundes Heavy D zu hören. Du hast dein Leben wirklich so gelebt, wie du es wolltest, und es war dir total egal, was die anderen davon hielten. Du hast mir einfach immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, Bro", schreibt Nick ganz emotional auf der Social-Media-Plattform.

Die genauen Umstände seines Todes sind bisher nicht bekannt. Bis vor einigen Tagen war Heavy D aber noch aktiv auf Instagram unterwegs und hatte einen Beitrag gepostet. Der TV-Star hinterlässt eine kleine Tochter, die er mit seiner Ex-Freundin Bryony Harris hat.

Anzeige

Getty Images Colin Newell, Reality-Star

Anzeige

Instagram / heavydboom Colin Newell alias Heavy D

Anzeige

Getty Images Colin Newell, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de