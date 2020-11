Große Trauer um Garrett Lockhart! Der gebürtige Washingtoner war gerade dabei, sich einen großen Namen als DJ zu machen. Zuletzt erlangte er vor allem unter seinem Pseudonym i_o größere Bekanntheit und arbeitete unter anderem mit der Sängerin Grimes (32) zusammen, mit der er den Song "Violence" veröffentlichte – eines von Garrets letzten Werken: Der Musiker ist im Alter von 30 Jahren verstorben!

Das teilten seine Angehörigen nun über seinen Instagram-Account mit: "Am Montag, den 23. November, hat die Welt eine wundervolle Seele verloren." Er sei ein extrem talentierter Geist gewesen, der sie gelehrt habe, dass selbst wenn alles egal sei, man noch mit Liebe gewinnen könne. "Garretts Wirklichkeit und Seele leben mit der Musik, die er geteilt hat, weiter. Ruhe in Frieden Garret, wir lieben dich", hieß es in dem Statement weiter. Nähere Informationen zur Todesursache gibt es derzeit noch nicht.

In den Kommentaren unter dem Beitrag bekundeten zahlreiche Fans ihre Trauer und sprachen Garretts Hinterbliebenen ihr Beileid aus. Der YouTuber Tyler Oakley schrieb beispielsweise: "Das ist so, so traurig. Ich sende seiner Familie, seinen Freunden und seiner Fanbase viel Liebe."

Instagram / i_oofficial Garrett Lockhart, DJ

Instagram / i_oofficial Garrett Lockhart im Januar 2018

Instagram / i_oofficial Garrett Lockhart, Musikproduzent

