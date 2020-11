Tragische Neuigkeiten von Christina Perri (34). Nachdem die Sängerin im Januar eine Fehlgeburt erlitten hatte, verkündete sie nur sechs Monate später: Sie ist erneut schwanger. Doch auch diese Schwangerschaft wurde zuletzt von Angst überschattet. Kurz vor der Geburt war klar, Christinas Töchterchen muss wegen eines Problems mit ihrem Darm operiert werden. Doch dazu kam es leider nicht mehr: Das Baby starb nur kurz nach seiner Geburt.

Diese traurige Nachricht teilte die "Jar of Hearts"-Interpretin jetzt via Instagram mit ihren Fans. Zu einem Bild, auf dem sie und ihr Mann Paul Costabile das Händchen ihres Nachwuchses halten, schrieb sie: "Letzte Nacht haben wir unser kleines Mädchen verloren. Nachdem sie so hart dafür gekämpft hatte, das Licht der Welt zu erblicken, starb sie kurz nach der Geburt." Doch die Mutter einer zweijährigen Tochter war sich sicher: "Sie hat nun Frieden gefunden und für immer einen Platz in unseren Herzen."

Auch ihr Mann Paul teilte einen nahezu identischen Post auf seinem Account mit einer Ergänzung: "Es waren ein paar harte Wochen und wir sind so unglaublich dankbar für eure Gebete und Anteilnahme." Unter dem Post bekunden viele Follower und Promi-Kollegen ihr Beileid – unter anderem auch Amanda Kloots, deren Mann Nick Cordero (✝41) vor wenigen Monaten gestorben ist.

Getty Images Christina Perri bei einem Event in L.A. im Februar 2019

Instagram / christinaperri Christina Perri und ihr Mann Paul mit ihrer verstorbenen Tochter

ActionPress Christina Perri und Paul Costabile, Februar 2019

