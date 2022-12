Zum Jahreswechsel: Christina Perri erinnert an Fehlgeburten

Christina Perri (36) schwelgt erneut in schweren Erinnerungen. Die vergangenen Jahre waren alles andere als einfach für die "Jar Of Hearts"-Interpretin: Nachdem sie 2020 in der elften Woche ihrer Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten hatte, musste sie einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. Bei ihrer nächsten Schwangerschaft kam das Baby tot zur Welt. Die heutige Zweifachmama macht kein Geheimnis daraus, wie schwer das für sie war. Zudem gedenkt sie ihres verstorbenen Kindes immer wieder im Netz. Nun sprach Christina erneut offen über ihre Schwangerschaften.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Musikerin nun einen Schnappschuss, auf dem sie zu vier verschiedenen Zeiten ihres Lebens mit einem Babybauch zu sehen ist. Christina erzählte, dass für viele Menschen in ihrem Umfeld die vergangenen fünf Jahre eine Herausforderung gewesen seien. Sie habe diese Zeit zum Teil schwanger und dann wieder nicht schwanger verbracht. "Ich blicke jetzt auf diesen schönen und herzzerreißenden Abschnitt meines Lebens zurück und schlage auch die Seite für das nächste Kapitel auf. Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt", schrieb sie nachdenklich.

Sie fuhr fort, dass sie sehr dankbar für ihre zwei lebenden sowie Seelenbabys sei. "Vor allem bin ich aber dankbar für meinen Körper und alles, was er durchgemacht hat sowie für mein Herz, das so oft gebrochen wurde und trotzdem noch funktioniert", schilderte die 36-Jährige. Christina habe die schweren Zeiten somit gut überwunden.

Instagram / christinaperri Christina Perri, Sängerin

Getty Images Christina Perri im März 2022

Getty Images Christina Perri im Juli 2022

