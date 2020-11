Die Fans können ihren Augen kaum trauen! Jennifer Lopez (51) ist seit Jahren bekannt dafür, mit ihren Reizen nicht gerade zu geizen. Vor allem im Netz zeigt sich die Sängerin gern von ihrer verführerischen Seite und spielt mit ihren Vorzügen. Nun ging die zweifache Mutter aufs Ganze: Für ihren neuen Song ließ J.Lo alle Hüllen fallen und zeigt sich, wie Gott sie schuf!

Via Instagram promotet die 51-Jährige aktuell ihre neue Single "In the Morning". Bereits am Mittwoch veröffentlichte die Verlobte von Alex Rodriguez (45) einen ziemlich hotten Clip zum Song, in dem sie sich lasziv rekelt – doch nun setzt sie noch einen drauf: Auf dem CD-Cover zum neuen Hit posiert die Musikerin splitterfasernackt! "Überraschung! Hier ist das offizielle Cover zu 'In the Morning'. Die Single wird am Freitag überall erhältlich sein", betitelt J.Lo ihren Netzbeitrag.

Promikollegen wie Rita Ora (30) sind bei diesem Anblick völlig aus dem Häuschen. "Du bist eine Legende", kommentiert die "Let You Love Me"-Interpretin ganz euphorisch. Aber auch J.Los Fans sind mehr als geplättet von ihrem Erscheinungsbild. "Willst du mich verarschen? Dein Körper ist einfach nicht von dieser Welt", schreibt unter anderem ein Supporter begeistert.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez beim Super Bowl 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr das Cover? Total heiß! Zu viel des Guten! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de