Jennifer Lopez (50) beweist mal wieder, dass ihre Kehrseite einfach legendär ist! In ihrer beachtlichen Karriere wurde J.Lo nicht nur als Sängerin mit Megahits wie "Jenny from the Block" oder als Schauspielerin in Filmkomödien wie "Wedding Planner" bekannt, sondern auch für ein ganz besonderes Körperteil! Ihr durchtrainierter, knackiger Hintern wurde zu ihrem Markenzeichen. Und auf den ist Jennifer offenbar immer noch mächtig stolz! Jetzt, mit 50 Jahren, zeigte sie ihren Fans erneut ihre pralle Schokoladenseite!

"Bereit für das Wochenende", schrieb die gebürtige Puerto-Ricanerin unter den Instagram-Schnappschuss, für den sie sich von hinten fotografierte. Aus dieser Perspektive bot die "Let's Get Loud"-Interpretin ihren Fans einen herrlichen Blick auf ihren Allerwertesten. In engen Sportleggings kam dieser besonders gut zur Geltung. Dass die Tänzerin ihr Hinterteil laut Guardian gegen Unfälle für sage und schreibe 24 Millionen Euro versichert haben soll, beweist wohl, wie wichtig ihr ihr runder Popo ist.

Obwohl die zweifache Mutter am 24. Juli ihren 51. Geburtstag feiert, hält sie ihr Alter nicht davon ab, ihr hammerhartes Workout weiterhin durchzuziehen. Regelmäßig postet die Fitness-Queen Pics von ihrem Training. Über die Kommentare ihrer Fans auf das Booty-Pic dürfte sich die Beauty daher freuen. "Perfektion", nannte sie ein Follower. "Ich wünschte, ich würde mit 50 so aussehen", kommentierte ein anderer User.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Jahr 2020

Getty Images Jennifer Lopez bei der Super Bowl Halftime Show, 2020

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Februar 2020



